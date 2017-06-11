По дороге из Челябинска в Уфу на Volkswagen Touareg пропал 39-летний Евгений Штыка

Полиция и добровольцы поиска пропавших людей просят помощи. 15 мая 39-летний житель Челябинска Евгений Штыка сел за руль «Фольксваген Туарег» черного цвета. По словам родственников, он собирался в Уфу. Однако до места назначения он так и не добрался.

Приметы пропавшего: светлая кожа, голубые глаза, стрижен наголо.

Особые приметы: на правом предплечье небольшое родимое пятно, вокруг которого сделана татуировка в виде паука.

Был одет: темный спортивный костюм.