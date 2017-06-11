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15:07 (мск), источник: Kazinform

Трое человек погибли, провалившись в туалет в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое человек из одной семьи в Алматинской области провалились в выгребную яму и погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

ЧП произошло в ауле Кыргауылды Карасайского района 6 июня вечером, около 9 часов.

По случайности 10-летняя девочка упала в яму туалета. Пришедшие на помощь 50-летний мужчина и 24-летняя девушка также угодили в эту яму. Все трое погибли на месте происшествия.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, тела погибших извлекли оттуда соседи.

По неофициальной информации, 10-летняя девочка уронила свой телефон в туалет и попыталась его достать.

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