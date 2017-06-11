Трое человек погибли, провалившись в туалет в Алматинской области

ЧП произошло в ауле Кыргауылды Карасайского района 6 июня вечером, около 9 часов.

По случайности 10-летняя девочка упала в яму туалета. Пришедшие на помощь 50-летний мужчина и 24-летняя девушка также угодили в эту яму. Все трое погибли на месте происшествия.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, тела погибших извлекли оттуда соседи.

По неофициальной информации, 10-летняя девочка уронила свой телефон в туалет и попыталась его достать.