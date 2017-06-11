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16:18 (мск), источник: РБК

СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово

Первой жертвой стрелка из Кратово стал его сосед. Затем мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим и застрелил еще двоих соседей. СКР заявил, что мужчина использовал самодельное и привезенное из Чечни оружие.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России сообщил подробности стрельбы в Кратово, в результате которой погибли 4 человека. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, 50-летний мужчина Игорь Зенков вечером 10 июня начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай на территории дома. Дальше он стал стрелять в незнакомых ему мужчину и женщину, которые пытались помочь потушить возгорание. Позже Зенков застрелил еще двоих соседей.

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СКР раскрывает и личность мужчины.

С 1992 по 2014 годы Зенков работал слесарем-ремонтником в МЧС. Он неоднократно был в командировках в горячих" точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях.

При нападении он использовал оружие старых образцов. Часть оружия нападавший привез из командировки в Чечню, другое было самодельным. У мужчины не было разрешения на хранение оружия. Следствие считает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «Маузер».

Следствие не исключает, что жертвой мужчины мог стать еще один человек.

Зенков проживал с матерью, которая «в последнее время болела и не могла передвигаться», поэтому СК рассматривает версию, что она также могла погибнуть. ​

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в вещах Зенкова была обнаружена предсмертная записка. Написавший ее человек жаловался отцу на непростые взаимоотношения с соседями. Следствие проводит экспертизу почерка. Источник агентства также рассказал, что мужчина мог совершить преступление на бытовой почве: у него были напряженные отношения с соседом, «чей дом затенял его участок», и с родственником, который жил с ним в одном доме. ​

«На данный момент известно о трех конфликтных ситуациях, которые у ликвидированного накануне в Кратово Игоря Зенкова сложились с соседями», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Зенков был недоволен автосервисом, который открыл его сосед Константин Лебедев. Мужчине не нравилось, что возле его дома постоянно ездят машины. Лебедев был застрелен одним из первых, сообщает агентство. ​

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах также рассказал, что следователи уже допросили отца мужчины, его соседей и местных жителей. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Комментарии
4
Слава У
Вот жук, как в песне убил всех соседей, нервы, а людей жалко. Вроде и мозг окрепший, не понимаю.
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олег ушаков
Плохо все это конечно. Но видимо достали мужика.
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Конь Впальто
Лебедеву надо было открыть автосервис в Кремле и не мешать соседу.
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13:57 (мск)© Ньюстюб
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