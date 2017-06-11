СКР сообщил подробности стрельбы в Кратово

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России сообщил подробности стрельбы в Кратово, в результате которой погибли 4 человека. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. По предварительным данным, 50-летний мужчина Игорь Зенков вечером 10 июня начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай на территории дома. Дальше он стал стрелять в незнакомых ему мужчину и женщину, которые пытались помочь потушить возгорание. Позже Зенков застрелил еще двоих соседей.

СКР раскрывает и личность мужчины.

С 1992 по 2014 годы Зенков работал слесарем-ремонтником в МЧС. Он неоднократно был в командировках в горячих" точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях. При нападении он использовал оружие старых образцов. Часть оружия нападавший привез из командировки в Чечню, другое было самодельным. У мужчины не было разрешения на хранение оружия. Следствие считает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет «Маузер».

Следствие не исключает, что жертвой мужчины мог стать еще один человек.

Зенков проживал с матерью, которая «в последнее время болела и не могла передвигаться», поэтому СК рассматривает версию, что она также могла погибнуть. ​

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