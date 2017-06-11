Самогонный аппарат взорвался в Дукоре
При взрыве пострадал работник винокурни — у него ожоги приблизительно 30% тела.
При взрыве пострадал работник винокурни — у него ожоги приблизительно 30% тела.
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Разрыв твердотопливного котла самогонного аппарата произошел в субботу в агрогородке Дукора Пуховичского района Минской области, сообщили Sputnik в региональном МЧС.
Инцидент произошел еще в первую половину дня субботы — спасатели узнали о разрыве самогонного котла около половины двенадцатого.
В результате взрыва самогонного аппарата пострадал сотрудник местной винокурни — он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Также около 30% тела мужчины получили ожоги.
Причины инцидента с самогонным аппаратом выясняются специалистами. Усадьба в Дукоре, где произошел взрыв, имеет лицензию на самогоноварение.