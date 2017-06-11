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16:30 (мск), источник: Sputnik.by

Самогонный аппарат взорвался в Дукоре

При взрыве пострадал работник винокурни — у него ожоги приблизительно 30% тела.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Разрыв твердотопливного котла самогонного аппарата произошел в субботу в агрогородке Дукора Пуховичского района Минской области, сообщили Sputnik в региональном МЧС.

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Инцидент произошел еще в первую половину дня субботы — спасатели узнали о разрыве самогонного котла около половины двенадцатого.

В результате взрыва самогонного аппарата пострадал сотрудник местной винокурни — он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Также около 30% тела мужчины получили ожоги.

Из-за взрыва аппарата в Дукоре произошло и частичное обрушение кровли строения, повреждено имущество. Горения из-за ЧП не произошло.

Причины инцидента с самогонным аппаратом выясняются специалистами. Усадьба в Дукоре, где произошел взрыв, имеет лицензию на самогоноварение.

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