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18:19 (мск), источник: BFM.ru

Арестован седьмой участник несанкционированной акции 26 марта в Москве

Алексей Политиков останется под стражей до 11 августа.

Арестован седьмой фигурант дела о применении насилия к полицейским 26 марта на несанкционированной антикоррупционной акции в Москве. Такое решение вынес Басманный суд столицыв отношении Алексея Политикова. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя. Политиков останется под стражей до 11 августа. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), передает РИА Новости.

По версии следствия, Политиков на акции 26 марта совершил неопасное для здоровья насилие к сотруднику полиции, а именно: «обхватил туловище, хватался за предметы одежды, повалил на землю, нанес удар в область живота».

Следователи считают, что активист может скрыться. После оглашения решения адвокаты заявили о намерении его обжаловать в Мосгорсуде.

Политиков был задержан накануне во время обыска в подмосковном доме у политика Вячеслава Мальцева, соратником которого является активист, в рамках дела о нападении на полицейских на акции 26 марта в Москве.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе несогласованные. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. По данным полиции, в Москве было задержано около 500 человек. Срок следствия по этому делу продлен на пять месяцев до 26 сентября.

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