В Уфе машина «скорой помощи» врезалась в троллейбус
Авария с участием машины «скорой помощи» и троллейбуса произошла на улице Авроры, 6, во второй половине дня в воскресенье.
Авария с участием машины «скорой помощи» и троллейбуса произошла на улице Авроры, 6, во второй половине дня в воскресенье.
Недалеко от остановки «Белореченская» водитель медицинского транспорта не справился с управлением и догнал ехавший впереди троллейбус. Снимки с места происшествия очевидцы выкладывают в группе «БашДТП».
О пострадавших не сообщается. Оба транспортных средства получили технические повреждения.