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18:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе машина «скорой помощи» врезалась в троллейбус

Авария с участием машины «скорой помощи» и троллейбуса произошла на улице Авроры, 6, во второй половине дня в воскресенье.

Недалеко от остановки «Белореченская» водитель медицинского транспорта не справился с управлением и догнал ехавший впереди троллейбус. Снимки с места происшествия очевидцы выкладывают в группе «БашДТП».

О пострадавших не сообщается. Оба транспортных средства получили технические повреждения.

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