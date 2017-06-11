В Уфе машина «скорой помощи» врезалась в троллейбус

Недалеко от остановки «Белореченская» водитель медицинского транспорта не справился с управлением и догнал ехавший впереди троллейбус. Снимки с места происшествия очевидцы выкладывают в группе «БашДТП».

О пострадавших не сообщается. Оба транспортных средства получили технические повреждения.