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18:28 (мск), источник: Sputnik.md

Страшены потрясла волна самоубийств: что говорят в полиции

Как сообщают некоторые кишиневские СМИ, в Страшенах за последнюю неделю произошло сразу три самоубийства — пресса назвала их серией: что говорят в полиции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. В районе Страшены разворачиваются жуткие события. После громкого убийства школьницы Кристины Пархоменко, регион потрясают новые трагедии. Как сообщают некоторые кишиневские СМИ, в Страшенах за последнюю неделю произошло сразу три самоубийства. Во всех случаях речь идет о мужчинах в возрасте 65−66 лет.

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Пресса поспешила дать оценку, назвав, эти самоубийства — серией. Последний такой случай произошел, как утверждают журналисты, в ночь на 11 июня. С жизнью покончил 65-летний мужчина. Что его подтолкнуло к такому шагу пока неизвестно.

Как пишет пресса, подобное произошло и в начале этой недели в селе Сирець этого же района. В ночь на 5 июня были обнаружены тела двух мужчин. Одному из них было 65 лет, второму — 66 лет. Как сообщают некоторые СМИ, оба они были больны.

В дежурной части инспектората полиции Страшен Sputnik заявили, что нельзя говорить о серийности самоубийств. Правоохранительные органы подтвердили, что в ночь на 11 июня обнаружено тело мужчины, который оказался повешенным.

«Мужчина считался пропавшим без вести, велись его поиски. Его тело нашли на чердаке дома, в котором он жил. Говорить о серийности нельзя. Больше никакой информации я вам дать не могу», — сказал представитель полиции.

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