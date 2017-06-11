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20:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Все задержанные по делу о теракте в Манчестере отпущены на свободу

Британские полицейские освободили из-под стражи всех задержанных по делу о теракте в Манчестере, совершенном 22 мая во время концерта. Об этом в воскресенье, 11 июня, пишет Manchester Evening News.

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В общей сложности под стражей находились 22 человека. Никому из них обвинения предъявлены не были. При этом два человека были задержаны сразу после атаки, а остальные 20 были попали в поле зрения правоохранительных органов из-за контактов с исполнителем теракта Салманом Абеди. Все они дали объяснения, удовлетворившие стражей порядка.

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Теракт на стадионе «Манчестер Арена» был совершен в ночь на 23 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, в том числе и дети. Также сообщалось о 120 пострадавших.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Подрыв совершил 22-летний смертник Салман Абеди. Известно, что за несколько часов до нападения он звонил в Ливию. Сначала он поговорил с живущей в Триполе матерью, а после сделал еще несколько звонков на номера, не принадлежащие его родственникам. Полицейские выясняют, получал ли мужчина инструкции по телефону перед совершением теракта.

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