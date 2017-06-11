Все задержанные по делу о теракте в Манчестере отпущены на свободу

В общей сложности под стражей находились 22 человека. Никому из них обвинения предъявлены не были. При этом два человека были задержаны сразу после атаки, а остальные 20 были попали в поле зрения правоохранительных органов из-за контактов с исполнителем теракта Салманом Абеди. Все они дали объяснения, удовлетворившие стражей порядка.

Теракт на стадионе «Манчестер Арена» был совершен в ночь на 23 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, в том числе и дети. Также сообщалось о 120 пострадавших.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Подрыв совершил 22-летний смертник Салман Абеди. Известно, что за несколько часов до нападения он звонил в Ливию. Сначала он поговорил с живущей в Триполе матерью, а после сделал еще несколько звонков на номера, не принадлежащие его родственникам. Полицейские выясняют, получал ли мужчина инструкции по телефону перед совершением теракта.