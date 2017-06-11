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21:32 (мск), источник: ТАСС

Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье

Авария произошла в Петровск-Забайкальском районе на 702-м километре трассы «Байкал».

МОСКВА, ЧИТА. 11 июня. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае выросло до 10. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района края.

«Погибших на данный момент 10 человек. Там работают оперативные службы, достают людей», — сказал собеседник агентства. По его словам, в автобусе находились паломники. «Ехали из села Урлук. Это паломники, там был крестный ход», — пояснил собеседник агентства.

По данным Читинской епархии, на 10—12 июня была запланирована традиционная паломническая поездка к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в Петровск-Забайкальском районе съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший более 50 человек, при этом восемь человек погибли и 25 пострадали. По его данным, авария произошла в 7 км западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы «Байкал».

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