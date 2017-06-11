Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье

МОСКВА, ЧИТА. 11 июня. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае выросло до 10. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района края.

«Погибших на данный момент 10 человек. Там работают оперативные службы, достают людей», — сказал собеседник агентства. По его словам, в автобусе находились паломники. «Ехали из села Урлук. Это паломники, там был крестный ход», — пояснил собеседник агентства.

По данным Читинской епархии, на 10—12 июня была запланирована традиционная паломническая поездка к обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, в село Урлук Красночикойского района.