В Днепропетровской обл. полиция задержала мужчину за покушение на убийство

В г. Каменское Днепропетровской области злоумышленник в ответ на оскорбление выстрелил обидчику в голову. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП.

«11 июня около 3:45 от медиков больницы скорой помощи в полицию г. Каменское поступило сообщение о том, что в их учреждение доставлен 21-летний местный житель с огнестрельным ранением головы», — сообщили в полиции.

Выездом на место полицейские установили, что 10.06.2017 года около 23:00 часов потерпевший вместе со своим знакомым находились на территории частного домовладения и общались. Сюда же пришли еще двое малознакомых им мужчин.

«Внезапно между 21-летним потерпевшим и 42-летним ранее судимым мужчиной произошел словесный конфликт. Старший мужчина достал предмет, похожий на устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями, и выстрелил в сторону младшего. Парень после этого упал, а злоумышленник скрылся с места происшествия», — добавили в пресс-службе.

Во время проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции Южного отделения полиции оперативно установили местонахождение злоумышленника.

Сейчас он задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на совершение преступления), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.