На ВДНХ в Киеве произошел масштабный пожар
Согласно предварительной информации, в результате пожара жертв и пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.
Согласно предварительной информации, в результате пожара жертв и пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.
КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье вечером, в 18:25, спасателей вызвали на тушение пожара на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины на проспекте Глушкова, 1. Об этом сообщает Сегодня.
Как оказалось, загорелось арендованное складское помещение 100×50 м.
В 18:55 пожар локализован на площади примерно 800 м. кв. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева загорелись квартиры на нескольких этажах одной из высоток. Пожар охватил квартиры на 14-м и 15-м этажах.