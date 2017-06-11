На ВДНХ в Киеве произошел масштабный пожар

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье вечером, в 18:25, спасателей вызвали на тушение пожара на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины на проспекте Глушкова, 1. Об этом сообщает Сегодня.

Под Кировоградом загорелся поезд с пассажирами

Как оказалось, загорелось арендованное складское помещение 100×50 м.

В 18:55 пожар локализован на площади примерно 800 м. кв. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева загорелись квартиры на нескольких этажах одной из высоток. Пожар охватил квартиры на 14-м и 15-м этажах.