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22:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На ВДНХ в Киеве произошел масштабный пожар

Согласно предварительной информации, в результате пожара жертв и пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье вечером, в 18:25, спасателей вызвали на тушение пожара на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины на проспекте Глушкова, 1. Об этом сообщает Сегодня.

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Как оказалось, загорелось арендованное складское помещение 100×50 м.

В 18:55 пожар локализован на площади примерно 800 м. кв. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 6 единиц техники и 32 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева загорелись квартиры на нескольких этажах одной из высоток. Пожар охватил квартиры на 14-м и 15-м этажах.

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