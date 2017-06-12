Пострадавших в аварии в Забайкалье эвакуируют вертолетами

«На место происшествия выехали начальник ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Александр Сидоров и первый заместитель губернатора Забайкальского края Александр Кулаков», — говорится в сообщении.
Дополнительно к месту аварии направлены оперативные группы краевого ГУ МЧС по Забайкальскому краю, травматологи, психологи МЧС и министерства здравоохранения края.
В ГУ МЧС России по Забайкальскому краю развернут оперативный штаб, работает телефон «горячей линии».
Автобус опрокинулся на 702 км федеральной трассы «Байкал» в районе н.п. Хохотуй, что в 500 км от Читы. На аварийно-спасательных работах задействованы пожарно-спасательные подразделения МЧС России, специалисты скорой помощи и сотрудники полиции.
Ранее сообщалось об опрокидывании автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, в результате которого погибло 10 человек. Медицинская помощь потребовалась 41 человеку.