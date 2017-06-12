Неизвестные атаковали ресторан в Париже с зажигательной смесью
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Четыре человека пострадали после нападения неизвестных на один из парижских ресторанов, сообщила в понедельник Daily Mail.
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Четыре человека пострадали после нападения неизвестных на один из парижских ресторанов, сообщила в понедельник Daily Mail.
Неизвестные бросили в помещении бутылку с зажигательной смесью. В результате три человека получили ожоги средней тяжести и один — незначительные. На место выехали пожарные и скорая помощь. Для транспортировки пострадавших использовали вертолеты.
Звонок о происшествии в пожарную службу поступил в 20:30 воскресенья (21:30 по московскому времени). О задержании нападавших пока не сообщается.