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04:40 (мск), источник: Интерфакс

Китайский самолет экстренно приземлился из-за дыры в турбине

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Самолет Airbus A330 компании China Eastern совершил аварийную посадку в Сиднее из-за неполадок с двигателем, сообщила The Guardian.

Пилоты лайнера вынуждены были вернуться примерно через час после взлета, потому что в салоне начался сильный шум. После посадки выяснилось, что в левой турбине образовалась большая дыра.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины повреждений пока неизвестны.

Самолет выполнял рейс Сидней — Шанхай.

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