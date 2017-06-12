Китайский самолет экстренно приземлился из-за дыры в турбине
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Самолет Airbus A330 компании China Eastern совершил аварийную посадку в Сиднее
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Самолет Airbus A330 компании China Eastern совершил аварийную посадку в Сиднее
Пилоты лайнера вынуждены были вернуться примерно через час после взлета, потому что в салоне начался сильный шум. После посадки выяснилось, что в левой турбине образовалась большая дыра.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины повреждений пока неизвестны.
Самолет выполнял рейс Сидней — Шанхай.