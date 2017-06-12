34-летняя женщина погибла в ДТП с «Таврией» в Омской области
По данным ГУ МВД по региону, водитель автомобиля не справился с управлением.
По данным ГУ МВД по региону, водитель автомобиля не справился с управлением.
34-летняя женщина погибла в результате ДТП в Тевризском районе вечером в воскресенье, 11 июня.
Как сообщает ГУ МВД по Омской области, информация об аварии в селе Белый Яр поступила в 20.40.
Установлено, что 39-летний водитель на улице Лесной не справился с управлением и съехал в кювет. Пассажирка автомобиля получила травмы, от которых скончалась на месте.
По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.