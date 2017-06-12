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07:42 (мск), источник: АиФ Омск

34-летняя женщина погибла в ДТП с «Таврией» в Омской области

По данным ГУ МВД по региону, водитель автомобиля не справился с управлением.

Источник: РИА "Новости"

34-летняя женщина погибла в результате ДТП в Тевризском районе вечером в воскресенье, 11 июня.

Как сообщает ГУ МВД по Омской области, информация об аварии в селе Белый Яр поступила в 20.40.

Установлено, что 39-летний водитель на улице Лесной не справился с управлением и съехал в кювет. Пассажирка автомобиля получила травмы, от которых скончалась на месте.

По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

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