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09:29 (мск), источник: ТАСС

В Андаманском море найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета ВВС Мьянмы

Поисковая операция ведется у южного побережья Мьянмы, в ней задействованы девять кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки.

Источник: AP 2017
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В разбившемся самолете ВВС Мьянмы находились 122 человека, включая 15 детей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Общее число обнаруженных во время поисково-спасательной операции в Андаманском море тел пассажиров военно-транспортного самолета Y-8 Вооруженных сил Мьянмы достигло 59. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его данным, на настоящий момент спасателям удалось достать из воды тела 26 мужчин, 23 женщин и девяти детей, идентифицировать останки еще одного человека не представляется возможным. Поисковая операция ведется у южного побережья Мьянмы, в ней задействованы девять кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки.

Y-8 вылетел 7 июня из города Мьей, расположенного в регионе Танинтайи на юге страны, в Янгон. Его обломки были обнаружены в море. По сведениям ВС Мьянмы, на борту самолета находились 122 пассажира: 14 членов экипажа и 108 человек из числа военнослужащих и членов их семей. Около 70 из них — гражданские лица, в частности, на борту находились 15 детей.

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