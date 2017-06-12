Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Садальский подрался с Васильевой на шоу Малахова (видео)
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Пенсии в России предложили платить иначе
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ 5
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Песков высказался о возможном наказании за георгиевские ленточки
СМИ о том, как обстрел ЛНР кончился потерями ВСУ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Happy Birthday, Mr. President
08:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Казаки обматерили и избили участника митинга во Владивостоке — очевидцы

Во Владивостоке на привокзальной площадки проходит казачий праздник, посвященный Дню России. На этом же месте протест против политики государства выражают местные оппозиционеры, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как информирует с места событий корреспондент ИА «Дейта», на площадке произошел конфликт между представителем казачества и одним из протестующих. Казак порывался нанести мужчине удар ногой и обложил его матом — сообщает один из очевидцев действа в социальных сетях.

Особо активных граждан граждан уже забрали в полицию. В частности, сообщается. что задержан активист Максим Шинкаренко. Протестующие и празднующие соревнуются в громкости: одни поют песни, другие же выкрикивают протестные лозунги. На площади дежурит автозак. ИА «Дейта» следит за развитием событий.

Напомним, митинг оппозиции был согласован в районе Второй Речки, однако место «на отшибе» не устроило недовольных граждан. Вопреки предписанию, часть митингующих выражает свою позицию в центре города.

Василий Кучин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Казаки обматерили и избили участника митинга во Владивостоке - очевидцы
Количество погибших в ДТП в Забайкалье выросло до 11 человек
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
Партия Макрона победила в первом туре выборов
В Саудовской Аравии убит офицер службы безопасности
Неизвестные атаковали ресторан в Париже с зажигательной смесью
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Италия разгромила Лихтенштейн, Испания выиграла у Македонии В другом матче группы G Албания разгромила Израиль
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь