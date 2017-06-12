Казаки обматерили и избили участника митинга во Владивостоке — очевидцы

Как информирует с места событий корреспондент ИА «Дейта», на площадке произошел конфликт между представителем казачества и одним из протестующих. Казак порывался нанести мужчине удар ногой и обложил его матом — сообщает один из очевидцев действа в социальных сетях.

Особо активных граждан граждан уже забрали в полицию. В частности, сообщается. что задержан активист Максим Шинкаренко. Протестующие и празднующие соревнуются в громкости: одни поют песни, другие же выкрикивают протестные лозунги. На площади дежурит автозак. ИА «Дейта» следит за развитием событий.

Напомним, митинг оппозиции был согласован в районе Второй Речки, однако место «на отшибе» не устроило недовольных граждан. Вопреки предписанию, часть митингующих выражает свою позицию в центре города.

Василий Кучин.