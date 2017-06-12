Четыре человека пострадали в ДТП с участием пьяного водителя в Омске

Четыре человека пострадали в ДТП в старом Кировске в Омске. Авария произошла 11 июня. Как пишет сайт регионального УМВД, столкновение автомашин произошло по вине одного из водителей, который сел за руль в нетрезвом состоянии. В вечернее время на улице Ключевой столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и иномарка «Киа».

По предварительной версии прибывших на место аварии полицейских водитель отечественного автомобиля, мужчина 1977 года рождения сел за руль в нетрезвом состоянии. Из-за чего и столкнулся с иномаркой в районе пересечения улицы Ключевая с улицей 22 Декабря. Водитель «Киа» мужчина 1986 года, его пассажирка 1988 года рождения и две девочки 10 и 8 лет обратились за медицинской помощью.

Отметим, что предполагаемый виновник аварии ранее был лишён прав. Проводимая проверка поможет установить все обстоятельства происшествия и необходимость возбуждения уголовного дела.