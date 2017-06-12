Похитителей сетевых кабелей разыскивает полиция в Усолье-Сибирском Приангарья

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усольское» разыскивают похитителей сетевых кабелей с чердаков многоэтажных домов. Кражи происходят с начала летнего сезона, в дневное время. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

«Сотрудники полиции просят своевременно обращаться в компании-операторы, предоставляющие доступ в интернет, при внезапном его отключении», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители призывают жителей многоквартирных домов быть бдительными и обращать внимание на посторонних людей, которые днем находятся в подъездах.

В случае обнаружения подозрительных граждан сообщать в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по телефонам: 02, 8 (39543) 6−29−66.