Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12

ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Женщина, пострадавшая в крупном ДТП в Забайкалье, скончалась при транспортировке в Бурятию, число жертв аварии достигло 12 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

Еще одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших.

Как сообщила замминистра здравоохранения края Наталья Игнатьева, первый вертолет с тремя пострадавшими в крупном ДТП в Забайкалье уже прибыл в Читу.

«Первый борт санавиации с тремя пострадавшими прибыл в Читу. Две женщины в тяжелом состоянии, их направят в краевую клиническую больницу, одна — в состоянии средней степени тяжести, ее разместят в первой городской больнице», — сказала Игнатьева на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.

«Второй борт — в воздухе, он везет четырех пострадавших, третий борт формируется», — сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Остальных пострадавших повезут в Читу машинами скорой помощи.

Авиация МЧС уже доставила 12 человек в Улан-Удэ. «Поступили 12 человек, один мужчина, остальные — женщины, в том числе две девушки 16 и 17 лет», — сказали в Минздраве Бурятии.