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09:17 (мск), источник: ТАСС

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12

Одна из пострадавших скончалась при транспортировке в Бурятию.

ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Женщина, пострадавшая в крупном ДТП в Забайкалье, скончалась при транспортировке в Бурятию, число жертв аварии достигло 12 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

Еще одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших.
Пресс-служба Минздрава Забайкальского края

Как сообщила замминистра здравоохранения края Наталья Игнатьева, первый вертолет с тремя пострадавшими в крупном ДТП в Забайкалье уже прибыл в Читу.

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«Первый борт санавиации с тремя пострадавшими прибыл в Читу. Две женщины в тяжелом состоянии, их направят в краевую клиническую больницу, одна — в состоянии средней степени тяжести, ее разместят в первой городской больнице», — сказала Игнатьева на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.

«Второй борт — в воздухе, он везет четырех пострадавших, третий борт формируется», — сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Остальных пострадавших повезут в Читу машинами скорой помощи.

Авиация МЧС уже доставила 12 человек в Улан-Удэ. «Поступили 12 человек, один мужчина, остальные — женщины, в том числе две девушки 16 и 17 лет», — сказали в Минздраве Бурятии.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м км трассы «Байкал», где велись дорожные работы. На месте погибли 10 человек, двое скончались по дороге в больницу.

Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, один человек - в состоянии комы.

Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

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