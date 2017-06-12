Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Одна из пострадавших скончалась при транспортировке в Бурятию.
Одна из пострадавших скончалась при транспортировке в Бурятию.
ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Женщина, пострадавшая в крупном ДТП в Забайкалье, скончалась при транспортировке в Бурятию, число жертв аварии достигло 12 человек. Об этом сообщили ТАСС в
Еще одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших.
Как сообщила замминистра здравоохранения края Наталья Игнатьева, первый вертолет с тремя пострадавшими в крупном ДТП в Забайкалье уже прибыл в Читу.
«Первый борт санавиации с тремя пострадавшими прибыл в Читу. Две женщины в тяжелом состоянии, их направят в краевую клиническую больницу, одна — в состоянии средней степени тяжести, ее разместят в первой городской больнице», — сказала Игнатьева на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.
«Второй борт — в воздухе, он везет четырех пострадавших, третий борт формируется», — сообщили в
Авиация МЧС уже доставила 12 человек в
Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй
Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.