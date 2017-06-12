Глава отдела департамента юстиции арестован в Алматы

По данным ведомства антикоррупционной службой Алматы по заявлениям индивидуальных предпринимателей в отношении руководителя отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции Алматы Акбаева и главного специалиста этого же отдела Альтаева А. К. проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями и превышения власти.

Сообщается, что арест в отношении Акбаева был санкционирован 20 мая 2017 года.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности и полноты исследования всех обстоятельств. Досудебное расследование продолжается», — прокомментировали в антикоррупционной службе.