Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Лавров отреагировал на действия Польши против Калининграда
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
СМИ рассказали, чем окончился полёт бомбардировщиков РФ на Севере
Украина внимательно следит за переброской войск РФ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
11:28 (мск), источник: Tengrinews

Глава отдела департамента юстиции арестован в Алматы

Руководитель отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции Алматы Тельман Акбаев арестован на два месяца в рамках досудебного расследования. Об этом, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.

По данным ведомства антикоррупционной службой Алматы по заявлениям индивидуальных предпринимателей в отношении руководителя отдела интеллектуальной собственности департамента юстиции Алматы Акбаева и главного специалиста этого же отдела Альтаева А. К. проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями и превышения власти.

Сообщается, что арест в отношении Акбаева был санкционирован 20 мая 2017 года.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности и полноты исследования всех обстоятельств. Досудебное расследование продолжается», — прокомментировали в антикоррупционной службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
&quot;Военная Альпиниада&quot; стартовала в Вооруженных Силах РК
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
Сенат США намерен принять закон, ужесточающий санкций против РФ
В Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение к США
На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией
В Томской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
Найдены тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета Мьянмы
Мелания Трамп переехала в Белый дом с младшим сыном
Спорт
Сезон НХЛ: Малкин выиграл третий Кубок Стэнли, Овечкин надеется Впервые с 1998 года обладателю Кубка Стэнли удалось защитить титул
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь