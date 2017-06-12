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11:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пятеро осужденных по делу экс-главы финполиции Алматы объявили голодовку

АСТАНА, 12 июня — Sputnik. Пять осужденных по делу экс-главы алматинского финпола — генерала Амирхана Аманбаева, объявили голодовку, рассказала Sputnik Казахстан один из адвокатов по делу Паллада Тепсаева.

Источник: Sputniknews.kz

Голодовку объявили Сергей Ильин, Владимир Федотов, Ринат Сулейманов, Илья Турапин и Тамара Токуева. Они сейчас находятся в СИ-18. Все осужденные обвинялись по статье «Лжепредпринимательство» и другим статьям.

«Наши подзащитные сейчас ознакамливаются с протоколами главного судебного разбирательства, в то же время судья вынес постановление, чтобы не допускать к ним защитников. В уголовно-процессуальном законодательстве такое решение не предусмотрено. Судья ущемляет права осужденных на защиту! Он не мог этого сделать, однако официально вынес такое постановление», — сказала адвокат Сергея Ильина Тепсаева.

По ее словам, апелляция по данному уголовному делу назначена на 29 июня.

«Судья направляет дело в горсуд, и в то же время они продолжают знакомиться с протоколами главного судебного разбирательства. Вопрос в том, что направлено в горсуд, если они знакомятся с протоколами судебного разбирательства, или с чем они знакомятся, если дело уже в апелляционной инстанции? В связи с этим они объявили голодовку. Нас не допускают в зал суда для ознакомления. Они же не юристы, абсолютно гражданские люди просят пояснения. Это нарушение их конституционных прав», — подчеркнула адвокат.

Адвокат сообщила, что голодовка продолжается уже 7 дней.

Суд первой инстанции назначил наказание Сергею Ильину в виде 16 лет лишения свободы. Он обратился к президенту страны с просьбой, чтобы дело было проверено КНБ РК. Остальные фигуранты уголовного дела были осуждены на различные сроки лишения свободы. В феврале 2017 года суд вынес приговор по делу об организованных преступных сообществах и группах, которые занимались лжепредпринимательством и обналичиванием денег, добытых преступным путем. Главный фигурант дела — бывший глава финансовой полиции Алматы Амирхан Аманбаев, осужден на 14 лет.

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