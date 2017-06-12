В Перми у художественной галереи сгорел автомобиль BMW

Жители Перми вчера поздно вечером стали свидетелями аварии. Как написали очевидцы происшествия в социальных сетях, иномарка ехала на высокой скорости по Комсомольскому проспекту. После чего машина остановилась и загорелась.

«Мы с подругой сидели в летнике на Ленина, когда оно (иначе не назвать) пронеслось. У меня в ушах гул ещё 10 м минут был. Ребёнок за соседним столом от испуга плакал», — рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, сообщении о возгорании автомобиля во время движения поступило в 21.10. В тушении принимали участие 4 пожарных и 1 единица техники.