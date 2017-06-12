В Перми у художественной галереи сгорел автомобиль BMW
Свидетели происшествия говорят, что водитель ехал на огромной скорости.
Свидетели происшествия говорят, что водитель ехал на огромной скорости.
Жители Перми вчера поздно вечером стали свидетелями аварии. Как написали очевидцы происшествия в социальных сетях, иномарка ехала на высокой скорости по Комсомольскому проспекту. После чего машина остановилась и загорелась.
«Мы с подругой сидели в летнике на Ленина, когда оно (иначе не назвать) пронеслось. У меня в ушах гул ещё 10 м минут был. Ребёнок за соседним столом от испуга плакал», — рассказала одна из свидетельниц происшествия.
Как сообщили в МЧС по Пермскому краю, сообщении о возгорании автомобиля во время движения поступило в 21.10. В тушении принимали участие 4 пожарных и 1 единица техники.