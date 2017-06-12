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11:09 (мск), источник: Интерфакс

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области достигло 17

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU — Число пострадавших в аварии с участием автобуса на трассе Томск — Колпашево в Томской области возросло до 17 человек погиб пятимесячный ребенок, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Управления МВД по Томской области.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе находилось 27 пассажиров.
Пресс-служба Управления МВД по Томской области

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Томской области, для эвакуации пострадавших был направлен вертолет.

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«Около полудня по местному времени поступила информация о том, что автобус Томск — Парабель съехал в кювет и перевернулся. Для устранения последствий дорожного происшествия привлечена техника МЧС, а также вертолет санавиации, пострадавших доставляют в медучреждения Колпашевского и Чаинского районов», — сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что «скорая помощь» госпитализировала с места аварии 15 человек, несовершеннолетний умер по дороге в больницу.

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