В Новосибирске водитель сбил двух девочек

В Новосибирске вчера вечером, 11 июня в 20.25 дежурный Госавтоинспекции получил информацию о том, что в Кировском районе мегаполиса на улице Мира неподалеку от дома № 39 водитель авто наехал на двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Выяснилось, что 45-летний водитель за рулем автомашины «Ниссан» наехал на двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Дети перебегали дорогу в месте нерегулируемого пешеходного перехода. Старшую девочку осмотрели врачи и отправили домой. Младшая получила небольшие ушибы, медики оказали ей помощь и также отпустили домой.