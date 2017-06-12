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11:31 (мск), источник: Newtimes.kz

Полицейские рассказали подробности массовой драки в Павлодаре

В результате драки двоих с ножевыми ранениями доставили в больницу, один скончался на месте, передает pavon.kz.

Источник: Newtimes.kz

Трагедия произошла 11 июня в 5 утра около торгового дома «Арай». По рассказам очевидцев, в драке участвовало не меньше десяти человек.

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Как прокомментировали в пресс-службе областного полицейского ведомства, по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали и водворили в ИВС двух жителей Павлодарской области 26 и 25 лет.

«Задержанные нанесли телесные повреждения 43-летнему мужчине, который от полученных травм скончался. По данному факту начато расследование по статьям убийство и хулиганство», — рассказали полицейские.

По данным управления здравоохранения с места происшествия госпитализированы трое мужчин.

31-летний житель села Акку и 25-летний житель Аксу после осмотра (колото-резанные раны без проникновения) отправлены на амбулаторное лечение.

33-летний житель села Акку находится в реанимации 3-й городской больницы.

«Мужчина доставлен с колото-резаными ранениями. Проведена операция по удалению повреждённой селезёнки. Состояние пациента стабильное. Через 2−3 дня его переведут в отделение хирургии», — прокомментировали в пресс-центре управления здравоохранения.

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