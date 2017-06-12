Полицейские рассказали подробности массовой драки в Павлодаре
В результате драки двоих с ножевыми ранениями доставили в больницу, один скончался на месте, передает pavon.kz.
В результате драки двоих с ножевыми ранениями доставили в больницу, один скончался на месте, передает pavon.kz.
Трагедия произошла 11 июня в 5 утра около торгового дома «Арай». По рассказам очевидцев, в драке участвовало не меньше десяти человек.
Как прокомментировали в
«Задержанные нанесли телесные повреждения 43-летнему мужчине, который от полученных травм скончался. По данному факту начато расследование по статьям убийство и хулиганство», — рассказали полицейские.
По данным управления здравоохранения с места происшествия госпитализированы трое мужчин.
31-летний житель села Акку и 25-летний житель Аксу после осмотра (колото-резанные раны без проникновения) отправлены на амбулаторное лечение.
33-летний житель села Акку находится в реанимации 3-й городской больницы.
«Мужчина доставлен с