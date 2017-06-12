Число пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области возросло до 24
ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области увеличилось до 24, сообщили РИА Новости в СУСК по Томской области.
ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области увеличилось до 24, сообщили РИА Новости в СУСК по Томской области.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших. В результате ДТП погиб ребенок.
«По предварительным данным, 24 человека погибло, включая пятимесячного ребенка. Следователи выехали на место», — сообщила агентству старший помощник руководителя следственного управления СКР по Томской области Елена Лебедева.
Ранее в
По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, он опрокинулся. Всего в салоне автобуса находились 27 человек.