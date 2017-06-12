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11:56 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области возросло до 24

ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области увеличилось до 24, сообщили РИА Новости в СУСК по Томской области.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. В результате ДТП погиб ребенок.

«По предварительным данным, 24 человека погибло, включая пятимесячного ребенка. Следователи выехали на место», — сообщила агентству старший помощник руководителя следственного управления СКР по Томской области Елена Лебедева.

Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Томской области сообщили, что рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот).

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, он опрокинулся. Всего в салоне автобуса находились 27 человек.

Комментарии
1
Максим Алтухов
1 ребенок погиб, пострадало 24. проверяйте, что пишете
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