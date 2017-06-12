Под Воронежем 2 человека пострадали при взрыве во дворе частного дома

Два жителя села Гремячье Хохольского района получили многочисленные ранения при взрыве неустановленного устройства вечером воскресенья, 11 июня. Мужчина взорвал устройство во дворе жилого дома, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Пострадавшего 39-летнего местного жителя забрали в Воронежскую областную клиническую больницу № 1, где он перенес ампутацию переднего отдела правой стопы. Женщина получила рваные раны предплечья. Медики отпустили домой 33-летнюю жительницу Гремячьего после оказания медпомощи.

Правоохранители возбудили по факту ЧП уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Виновному грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.