В Днепре поезд снес трамвай, есть жертвы

В результате аварии погиб мужчина, который работал в составе локомотива и на момент ДТП был на хвостовом вагоне (движение осуществлялось вагонами вперед). Также пострадала водитель трамвая — женщину доставили в больницу. Жертв среди пассажиров не было.

По словам дежурной переезда, трамвай внезапно начал ехать на запрещенный сигнал переезда, из-за чего и врезался в состав. Причину произошедшего и другие подробности ДТП выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Луцке при участии маршрутки пассажиры выпали на дорогу.