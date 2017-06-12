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12:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Днепре поезд снес трамвай, есть жертвы

Трамвай № 19 врезался в тепловоз с зерном утром в понедельник в Днепре, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Источник: "РИА Новости" Украина

В результате аварии погиб мужчина, который работал в составе локомотива и на момент ДТП был на хвостовом вагоне (движение осуществлялось вагонами вперед). Также пострадала водитель трамвая — женщину доставили в больницу. Жертв среди пассажиров не было.

По словам дежурной переезда, трамвай внезапно начал ехать на запрещенный сигнал переезда, из-за чего и врезался в состав. Причину произошедшего и другие подробности ДТП выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Луцке при участии маршрутки пассажиры выпали на дорогу.

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