В Румынии разбился военный самолет МИГ-21 Lancer
КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Самолет МИГ-21 Lancer в понедельник потерпел крушение в уезде Констанца (Румыния), сообщает ro.sputnik.md.
КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Самолет МИГ-21 Lancer в понедельник потерпел крушение в уезде Констанца (Румыния), сообщает ro.sputnik.md.
По предварительным данным известно, что воздушное судно вылетело с военной базы Михаила Когэлничану и выполняло тренировочный полет. Самолет упал в 4,7 километра от
По информации румынской прессы, пилоту удалось катапультироваться. На его поиски направили военный вертолет. По данным СМИ, пилота нашли без сознания.
Потерпевший крушение самолет МИГ-21 Lancer принадлежит