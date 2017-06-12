В Румынии разбился военный самолет МИГ-21 Lancer

По предварительным данным известно, что воздушное судно вылетело с военной базы Михаила Когэлничану и выполняло тренировочный полет. Самолет упал в 4,7 километра от взлетно-посадочной полосы.

По информации румынской прессы, пилоту удалось катапультироваться. На его поиски направили военный вертолет. По данным СМИ, пилота нашли без сознания.