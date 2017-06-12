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12:51 (мск), источник: Sputnik.md

В Румынии разбился военный самолет МИГ-21 Lancer

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Самолет МИГ-21 Lancer в понедельник потерпел крушение в уезде Констанца (Румыния), сообщает ro.sputnik.md.

Источник: Sputnik.md

По предварительным данным известно, что воздушное судно вылетело с военной базы Михаила Когэлничану и выполняло тренировочный полет. Самолет упал в 4,7 километра от взлетно-посадочной полосы.

По информации румынской прессы, пилоту удалось катапультироваться. На его поиски направили военный вертолет. По данным СМИ, пилота нашли без сознания.

Потерпевший крушение самолет МИГ-21 Lancer принадлежит военно-воздушным силам Румынии.

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