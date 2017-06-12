Крушение планера в Ровенской области: в полиции назвали причину

«Согласно врачебного свидетельства смерть 50-летнего пилота планера наступила в результате острого инфаркта миокарда с разрывом стенки сердца. Мужчина умер в полете, а 25-летняя пассажирка — от полученных в результате падения травм», — говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины следователи открыли уголовное производство.

Напомним, инцидент произошел 10 июня. Погибли инструктор и пассажир планера.