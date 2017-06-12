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12:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Крушение планера в Ровенской области: в полиции назвали причину

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. В полиции озвучили причину крушения планера в Ровенской области, когда погибли инструктор и 25-летняя девушка-пассажир, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области. Сообщается, что пилоту стало плохо и он умер в воздухе.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Согласно врачебного свидетельства смерть 50-летнего пилота планера наступила в результате острого инфаркта миокарда с разрывом стенки сердца. Мужчина умер в полете, а 25-летняя пассажирка — от полученных в результате падения травм», — говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины следователи открыли уголовное производство.

Напомним, инцидент произошел 10 июня. Погибли инструктор и пассажир планера.

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