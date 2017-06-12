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14:31 (мск), источник: 365info.kz

Спецоперация КНБ: стекольный завод принадлежит главе ОПГ «Депутатский корпус»

Целью специальной операции КНБ, прошедшей в Алматы, было задержание известного бизнесмена, владельца стекольного завода и криминального авторитета из группировки «Депутатский корпус».

Источник: 365info.kz
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По словам источника 365info.kz в силовых структурах, специальными службами проводятся мероприятия по задержанию предпринимателя.

По предварительным данным, он в течение долгого периода времени возглавлял крупную преступную группировку. По сведениям из открытых источников, ОПГ «Депутатский корпус» возглавляют авторитеты, имеющие клички Мурка, Икан и Чемпион.

Количество членов группировки в разное время достигало 35 человек, они контролировали залы борьбы и бокса, спортивные мероприятия и частично контрабанду товаров через китайско-казахстанскую границу.

Утром 12 июня СМИ сообщили о специальной операции, проводимой силовиками на одном из заводов в Алматы. По версии спецслужб, владелец завода руководит крупной преступной группой.

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