Спецоперация КНБ: стекольный завод принадлежит главе ОПГ «Депутатский корпус»

Появились новые кадры со спецоперации на заводе в Алматы

По словам источника 365info.kz в силовых структурах, специальными службами проводятся мероприятия по задержанию предпринимателя.

По предварительным данным, он в течение долгого периода времени возглавлял крупную преступную группировку. По сведениям из открытых источников, ОПГ «Депутатский корпус» возглавляют авторитеты, имеющие клички Мурка, Икан и Чемпион.

Количество членов группировки в разное время достигало 35 человек, они контролировали залы борьбы и бокса, спортивные мероприятия и частично контрабанду товаров через китайско-казахстанскую границу.

Утром 12 июня СМИ сообщили о специальной операции, проводимой силовиками на одном из заводов в Алматы. По версии спецслужб, владелец завода руководит крупной преступной группой.