Подробности уголовного дела: в Могилеве нашли убитой семейную пару
Официальный представитель СК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях трагедии и расследовании преступления.
Официальный представитель СК по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях трагедии и расследовании преступления.
В одном из частных домов Могилева обнаружены тела двух супругов 1973 и 1984 годов рождения с
«Следователями совместно с работниками органов внутренних дел и специалистами Государственного Комитета судебных экспертиз проведены тщательные осмотры места преступления, детальное обследование территории, обнаружены и зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства, а также предполагаемое орудие преступления — нож», — сообщила Соленюк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство» Уголовного кодекса. В рамках уголовного дела рассматриваются все версии и обстоятельства совершенного преступления.
Известно, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь, с ней работают психологи.