В Янтарном задержали троих водителей за выезд на пляж

В Янтарном задержали троих автолюбителей, которые припарковались на пляже. Рейд с участием полиции провели в воскресенье, 11 июня. Об этом написал глава администрации Янтарного Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.

«Я ж предупреждал… вроде бы доходчиво всё написал и прозрачно всем нарушителям намекнул. Шутки кончились. Не дошло. Сегодня провели рейд в Янтарном. Три материала за выезд в водоохранную зону. Спасибо полиции за оперативную работу», — отметил чиновник.

Отметим, что водителю за парковку в водоохранной зоне грозит административный штраф .