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16:00 (мск), источник: Zakon.kz

Продолжение стекольной истории: арестован директор «КазCтройСтекло» Муратхан Токмади

Арестован директор «КазCтройСтекло» Муратхан Токмади. По утверждению силовиков, он руководил ОПГ. Об этом на своей странице в Facebook написал известный экономический обозреватель и блогер Денис Кривошеев, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Напомним, что сегодня в Алматы сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры провели громкую спецоперацию — сначала провели обыск в офисе «КазCтройCтекло», а потом задержали предпринимателя и владельца «одного из крупнейших заводов страны».

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Информацию об обыске Радио Азаттык подтвердила заместитель генерального директора Людмила Шепелева. Она не сообщила подробности и сказала, что ей не известно о причинах обыска и о местонахождении гендиректора компании.

О М. Токмади известно, что ему 51 год, он известный бизнесмен, входивший в президиум национальной экономической палаты «Союз «Атамекен». Является владельцем завода, открытого в 2003 году.

Как сообщают в СМИ, бизнес Муратхана Токмади в последние годы развивался вполне успешно, его завод числился среди «прорывных» проектов. Компания Токмади участвовала в реконструкции Дворца Республики и строительстве комплекса лыжных трамплинов в Алматы, остекляла несколько крупных торгово-развлекательных комплексов и отелей, бизнес-центр «Нурлы тау», ряд новых жилых комплексов.

В 2008 году компания «Казстройстекло» получила премию президента Казахстана за достижения в области качества в номинации «Лучшее производственное предприятие».

Двумя годами позже стекольный завод получил благодарность от тогдашнего министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева за участие в выставке-конкурсе «Лучшие товары Казахстана».

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