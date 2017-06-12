Продолжение стекольной истории: арестован директор «КазCтройСтекло» Муратхан Токмади

Напомним, что сегодня в Алматы сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры провели громкую спецоперацию — сначала провели обыск в офисе «КазCтройCтекло», а потом задержали предпринимателя и владельца «одного из крупнейших заводов страны».

Информацию об обыске Радио Азаттык подтвердила заместитель генерального директора Людмила Шепелева. Она не сообщила подробности и сказала, что ей не известно о причинах обыска и о местонахождении гендиректора компании.

О М. Токмади известно, что ему 51 год, он известный бизнесмен, входивший в президиум национальной экономической палаты «Союз «Атамекен». Является владельцем завода, открытого в 2003 году.

Как сообщают в СМИ, бизнес Муратхана Токмади в последние годы развивался вполне успешно, его завод числился среди «прорывных» проектов. Компания Токмади участвовала в реконструкции Дворца Республики и строительстве комплекса лыжных трамплинов в Алматы, остекляла несколько крупных торгово-развлекательных комплексов и отелей, бизнес-центр «Нурлы тау», ряд новых жилых комплексов.

В 2008 году компания «Казстройстекло» получила премию президента Казахстана за достижения в области качества в номинации «Лучшее производственное предприятие».