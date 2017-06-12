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18:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В результате ДТП возле Ялты пострадало 20 человек

Шестеро госпитализировано, один из них — в тяжелом состоянии.

В Массандре в результате ДТП пострадало 20 человек. Об этом сообщил «КП — Крым» заместитель министра здравоохранения РК Антон Шаклунов.

— По последним данным пострадало 20 человек, — сказал Антон Шаклунов. — 16 из них было направлено в медицинские учреждения Ялты на машинах «скорой помощи», еще четверо — на попутках. В результате госпитализировано шесть человек (из них два ребенка). Один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня, 12 июня, на улице Южнобережное шоссе в районе поселка Массандра автобус «Эталон» столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В результате два автомобиля опрокинулись.

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