В результате ДТП возле Ялты пострадало 20 человек

В Массандре в результате ДТП пострадало 20 человек. Об этом сообщил «КП — Крым» заместитель министра здравоохранения РК Антон Шаклунов.

— По последним данным пострадало 20 человек, — сказал Антон Шаклунов. — 16 из них было направлено в медицинские учреждения Ялты на машинах «скорой помощи», еще четверо — на попутках. В результате госпитализировано шесть человек (из них два ребенка). Один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, сегодня, 12 июня, на улице Южнобережное шоссе в районе поселка Массандра автобус «Эталон» столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В результате два автомобиля опрокинулись.