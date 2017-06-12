Женщина пропала в Костанайской области

Пропавшая женщина была одета в черно-белую кофту, черные брюки, черные туфли, на голове красный платок.

Знающих о её местонахождении просят позвонить по тел.: 8−771−281−66−81, 8−707−193−97−30 или 102.

Напомним, до сих пор находится в розыске Юрий Шулин, который ушёл из дома 4 апреля в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данному факту полицейскими заведено розыскное дело.