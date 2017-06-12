Женщина пропала в Костанайской области
6 июня в Карабалыкском районе пропала Хайриева Гульжамал Галихановна 1957 года рождения, передает alau.kz.
6 июня в Карабалыкском районе пропала Хайриева Гульжамал Галихановна 1957 года рождения, передает alau.kz.
Пропавшая женщина была одета в
Знающих о её местонахождении просят позвонить по тел.: 8−771−281−66−81, 8−707−193−97−30 или 102.
Напомним, до сих пор находится в розыске Юрий Шулин, который ушёл из дома 4 апреля в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По данному факту полицейскими заведено розыскное дело.