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18:53 (мск), источник: Sputnik.by

Вооруженного обрезом сетевика задержали в Светлогорском районе

В настоящее время задержанный находится в ИВС, следователи выясняют, откуда у него появилось оружие.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира при поддержке бойцов ОМОН задержали в Светлогорском районе рыболова-браконьера, вооруженного обрезом охотничьего ружья, сообщила газета «Ранак».

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На водоем инспекторы выехали после поступлении информации от местных жителей о мужчине, который занимался незаконным ловом рыбы на Светлогорском водохранилище.

Сотрудники Светлогорской МРИ задержали браконьера, у которого было обнаружены сети, рыба, острога, а также обрез гладкоствольного охотничьего ружья и патроны к нему.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная добыча рыбы или других водных животных). В настоящее время задержанный находится в ИВС, следователи выясняют, откуда у него появилось оружие.

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