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19:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ задержала банду, планировавшую взорвать стратегический объект

По данным СБУ, участники преступной группировки собирались ограбить ювелирный магазин в городе Коростень. С целью «отвлечь внимание правоохранителей», они планировали подорвать стратегическое здание вблизи города.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников организованной преступной группировки, которые подозреваются в подготовке взрыва стратегического объекта в Житомирской области, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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«В Житомирской области СБУ задержала участников ОПГ, которые планировали взорвать стратегический объект», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники группировки собирались ограбить ювелирный магазин в городе Коростень. С целью «отвлечь внимание правоохранителей», они планировали подорвать стратегическое здание вблизи города, заявили в СБУ.

«Группировка состояла из бывшего инструктора разведки войск специального назначения и двух местных жителей. Организатором преступления был местный криминальный “авторитет”. Во время обысков у фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли вещества для изготовления самодельных взрывных устройств», — добавили в ведомстве.

Продолжаются следственно-оперативные действия в уголовном деле по статьям «приготовление к преступлению», «разбой» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», сообщили в СБУ. СБУ задержала банду, планировавшую взорвать стратегический объект.

Ранее сообщалось, что ограбление магазина элитных часов «Секунда» произошло в ночь на пятницу в центре столицы недалеко от здания СБУ.

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