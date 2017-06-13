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00:46 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Водитель иномарки совершил наезд на двоих пешеходов на МКАД в районе дер. Ближние Прудищи

Водитель иномарки допустил наезд на пешеходов на МКАД, один из них госпитализирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На 27 км внутренней стороны МКАД водитель иномарки наехал на двоих пешеходов. Один из них госпитализирован, по состоянию второго вопрос сейчас решают медики», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

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