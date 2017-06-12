Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Россиянам разрешат прописку на работе
Звезды, которые дружат с детства
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Военные РФ стреляли по врагам, высунув миномет в люк авто – СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Теракт в Лондоне
23:33 (мск), источник: Newtimes.kz

Утонувшего ребенка ищут в Жамбылской области

Поисково-спасательные работы проходят в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, оперативно-спасательный отряд проводит работы на канале «Базарбай».

«Как стало известно, 11 июня в 16:00 на канале “Базарбай” близ села Акбулым Жамбылского района предположительно во время купания утонул 11-летний мальчик. Силами “ОСО” ДЧС области (4 человека, 1 ед. техники) 12 июня возобновлены поисково-спасательные работы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Утонувшего ребенка ищут в Жамбылской области
Путин: России удалось обозначить национальные интересы
США требуют отпустить задержанных участников акций протеста в РФ
Апелляционный суд не разморозил антимиграционный указ Трампа
Мэй получила поддержку британских консерваторов
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
Лидер группы «Любэ» попал в больницу с сердечным приступом
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь