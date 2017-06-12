Утонувшего ребенка ищут в Жамбылской области

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, оперативно-спасательный отряд проводит работы на канале «Базарбай».

«Как стало известно, 11 июня в 16:00 на канале “Базарбай” близ села Акбулым Жамбылского района предположительно во время купания утонул 11-летний мальчик. Силами “ОСО” ДЧС области (4 человека, 1 ед. техники) 12 июня возобновлены поисково-спасательные работы», — пояснили в пресс-службе ведомства.