Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированной акции

«Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток», — огласил решение судья.
На заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что есть сомнения в ее беспристрастности. «Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материалы дела, вы исправили в них ошибки и сказали переделать», — заявил Навальный в суде.
«У нас есть сомнения в беспристрастности судьи, мы уверены, что вы вынесете то решение, которое нужно сотрудникам полиции», — поддержал его адвокат Вадим Кобзев. Также его адвокаты пожаловались на отказ судьи перенести заседание на будний день, дав им время ознакомиться с материалами дела.
Пресс-служба полиции ранее сообщила, что Навальный, разместивший в интернете призывы переместиться с проспекта академика Сахарова, где прошло согласованное мэрией Москвы мероприятие оппозиции, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан и на него составлены протоколы об административных правонарушениях. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией. Жена Навального заявила в понедельник в Twitter о его задержании в понедельник в подъезде дома.
Навальный обвиняется в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП).
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.
По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.
Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе акции 26 марта.
Ранее члены президентского Совета по правам человека выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.