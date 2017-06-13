Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированной акции

На заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что есть сомнения в ее беспристрастности. «Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материалы дела, вы исправили в них ошибки и сказали переделать», — заявил Навальный в суде.

«Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток», — огласил решение судья.

«У нас есть сомнения в беспристрастности судьи, мы уверены, что вы вынесете то решение, которое нужно сотрудникам полиции», — поддержал его адвокат Вадим Кобзев. Также его адвокаты пожаловались на отказ судьи перенести заседание на будний день, дав им время ознакомиться с материалами дела.

Пресс-служба полиции ранее сообщила, что Навальный, разместивший в интернете призывы переместиться с проспекта академика Сахарова, где прошло согласованное мэрией Москвы мероприятие оппозиции, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан и на него составлены протоколы об административных правонарушениях. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией. Жена Навального заявила в понедельник в Twitter о его задержании в понедельник в подъезде дома.

Навальный обвиняется в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП).