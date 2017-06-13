Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Онколог смотрит на меня как на чудо": Хворостовский о болезни
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10В тени красоты
00:19 (мск), источник: РИА Новости

Навального арестовали на 30 суток за призывы к несанкционированной акции

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Симоновский суд Москвы в ночь на вторник арестовал на 30 суток Алексея Навального, задержанного за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы (что является повторным нарушением статьи КоАП), а также за неповиновение правоохранительным органам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Алексей Навальный признается виновным в совершении административного правонарушения, суд назначает ему наказание в виде ареста на 30 суток», — огласил решение судья.

На заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что есть сомнения в ее беспристрастности. «Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материалы дела, вы исправили в них ошибки и сказали переделать», — заявил Навальный в суде.

Читайте также
Сноуден прокомментировал прошедшие 12 июня протестные акции в России

«У нас есть сомнения в беспристрастности судьи, мы уверены, что вы вынесете то решение, которое нужно сотрудникам полиции», — поддержал его адвокат Вадим Кобзев. Также его адвокаты пожаловались на отказ судьи перенести заседание на будний день, дав им время ознакомиться с материалами дела.

Пресс-служба полиции ранее сообщила, что Навальный, разместивший в интернете призывы переместиться с проспекта академика Сахарова, где прошло согласованное мэрией Москвы мероприятие оппозиции, на Тверскую улицу для участия в несогласованной протестной акции, задержан и на него составлены протоколы об административных правонарушениях. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией. Жена Навального заявила в понедельник в Twitter о его задержании в понедельник в подъезде дома.

Навальный обвиняется в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП).

Читайте также
В полиции объяснили причины задержания Навального

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции в Москве в понедельник, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе акции 26 марта.

Ранее члены президентского Совета по правам человека выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.

Комментарии
7
Дмитрий С
Навального в Овальный кабинет, пусть баллотируется туда, если он им так симпатичен. Сойдёт за диссидента)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Валерий Викторов ....
Мирным путём ничего не получится, это не я говорю, а история!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Валерий Викторов ....
Путин конкурентов убирает!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Политолог: если ШОС скажет 'нет', Западу придется с этим считаться
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
ЕС призвал власти РФ освободить задержанных мирных демонстрантов
Апелляционный суд не разморозил антимиграционный указ Трампа
Премьер Британии получила поддержку консерваторов
Лидер группы «Любэ» попал в больницу с сердечным приступом
Mail.Ru Group подсветила штаб-квартиру в Москве цветами флага РФ
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь