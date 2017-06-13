Навальный попросил передать ему в спецприемник книги Уэлша и газеты
Оппозиционер Алексей Навальный попросил передать ему в спецприемник книгу Ирвина Уэлша «Сексуальная жизнь сиамских близнецов», передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.
Оппозиционер Алексей Навальный попросил передать ему в спецприемник книгу Ирвина Уэлша «Сексуальная жизнь сиамских близнецов», передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.
Также Навальный попросил передать ему другие, более поздние, книги этого писателя и газеты.
С соответствующей просьбой он во время судебного заседания обратился к своему
Ранее сообщалось, что суд избрал в отношении Навального меру пресечения в виде 30 суток административного ареста. Оппозиционер признан виновным в организации несанкционированной акции протеста.