Навальный попросил передать ему в спецприемник книги Уэлша и газеты

Также Навальный попросил передать ему другие, более поздние, книги этого писателя и газеты.

С соответствующей просьбой он во время судебного заседания обратился к своему пресс-секретарю Кире Ярмыш и другим сторонникам.

Ранее сообщалось, что суд избрал в отношении Навального меру пресечения в виде 30 суток административного ареста. Оппозиционер признан виновным в организации несанкционированной акции протеста.