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00:41 (мск), источник: Газета.Ру

Навальный попросил передать ему в спецприемник книги Уэлша и газеты

Оппозиционер Алексей Навальный попросил передать ему в спецприемник книгу Ирвина Уэлша «Сексуальная жизнь сиамских близнецов», передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Также Навальный попросил передать ему другие, более поздние, книги этого писателя и газеты.

С соответствующей просьбой он во время судебного заседания обратился к своему пресс-секретарю Кире Ярмыш и другим сторонникам.

Ранее сообщалось, что суд избрал в отношении Навального меру пресечения в виде 30 суток административного ареста. Оппозиционер признан виновным в организации несанкционированной акции протеста.

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