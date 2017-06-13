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01:05 (мск), источник: Интерфакс

Адвокаты Навального обжалуют его арест

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Защита оппозиционера Алексея Навального обжалует его арест на 30 суток за неоднократное нарушение правил проведения собраний, демонстрации, митинга.

Источник: AP 2017

«Мы не согласны с данным решением и намерены его обжаловать», — сказал «Интерфаксу» его адвокат Вадим Кобзев во вторник.

«Алексей сейчас сам сказал, что ожидал суток двадцать, но не тридцать. Он расстроился, так как проведет под арестом месяц, пропустит концерт Depechе Mode, но зато будет много читать книг», — добавил он.

По мнению Кобзева, «самое смешное, что протоколе указано, что Навальный совершил административное правонарушение в 13.30, когда выходил из подъезда».

Его коллега адвокат Константин Терехов добавил, что судом было нарушено право Навального на защиту, так как в суд не были вызваны полицейские, составившие протокол, а защите не дали время для ознакомления с материалами.

Ранее в ночь на вторник Навальный был отправлен под арест на 30 суток за неоднократное нарушение правил проведения собрания, демонстрации, митинга.

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