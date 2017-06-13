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03:24 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье под суд пойдет наркоман, который до смерти избил знакомого

Запрещенное вещество он хранил во флаконе из-под шампуня.

В следственном подразделении полиции по Хорольскому району окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного изготовления и хранения наркотического средства в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МВД Приморья.

В ходе следствия установлено, что 35-летний житель поселка Ярославский в окрестностях села Лучки обнаружил дикорастущие растения конопли и решил изготовить для собственного употребления наркотическое средство. Незаконно изготовив масло каннабиса (гашишное масло), спрятал его в флакон из-под шампуня и хранил в своем доме.

Спустя несколько дней, находясь в состоянии наркотического опьянения, он умышленно причинил тяжкий вред здоровью знакомому, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый был заключен под стражу.

Находясь в СИЗО, мужчина решил получить наркотическое средство, хранящееся дома. С этой целью он попросил мать передать ему личные вещи, в том числе флакон с шампунем.

После заседания суда по делу об умышленном причинении смерти человеку, в ходе личного досмотра подсудимого сотрудники изолятора обнаружили и изъяли наркотическое вещество.

Изъятое направлено на проведение криминалистического исследования. Экспертизой установлено, что изъятое вещество — гашишное масло, массой 9,249 граммов.

По данному факту следователи отдела полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.

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