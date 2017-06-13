К колонии строгого режима приговорили уголовника за нападение на хабаровского велосипедиста

В Центральном районном суде вынесли приговор 36-летнему мужчине, который ударил жителя Хабаровска по голове и отобрал у него велосипед, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что преступление было совершено в начале августа прошлого года недалеко от Комсомольской площади. Фигурантом дела оказался человек с богатым криминальным прошлым. На велосипедиста он напал спустя четыре месяца после того, как освободился из колонии.

пресс-службы

«В биографии злоумышленника значатся три непогашенные судимости — за кражи и грабеж. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные противоправные деяния, в числе которых хулиганство, умышленное повреждение или уничтожение имущества, кражи, мошенничество», — рассказал старший специалистУМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Фигурант частично признал свою вину. Он считает, что судить его нужно за побои и грабеж, а не за разбойное нападение. Подсудимый утверждал, что он хотел всего лишь уточнить дорогу у велосипедиста, но услышал грубый ответ и вспылил.

«Было доказано, что нападение он совершил именно с целью хищения велосипеда. Это подтвердили как свидетели, которые были допрошены в ходе судебных заседаний, так и видеозапись», — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Екатерина Панкратова.

По словам матери пострадавшего, ее 54-летний сын, член Российского союза художников, перенес несколько операций. Он нуждается в установке титановой пластины, едва ходит и с трудом держит в руках кисть. Из-за травмы хабаровчанин не может работать и вынужден жить на пенсию 76-летней матери.

Подсудимого приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Мужчину также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере одного миллиона рублей.