Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Инсульт ведет к алкоголизму
Семья разыскиваемого бойца ММА покинула Чечню обезопасив себя
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: первым украинцам отказали во въезде в ЕС
Запад признал: Москва под надежной защитой - СМИ
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Ополченцы разбомбили штаб украинской армии в Красногоровке – СМИ
Порошенко о том, почему Украина перешла на газ ЕС
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
В Раде назвали катастрофическую ошибку Германии и Франции — СМИ
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10В тени красоты
03:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

По факту смерти трех детей на железной дороге в Приморье возбудили уголовное дело

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Владивосток, 13 июня, PrimaMedia.

Уголовное дело возбудили по факту смерти трех детей на железной дороге в Приморье. Подростки были сбиты грузовым поездом, во время селфи. Еще одна пострадавшая находится сейчас в реанимации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ДВСУ на транспорте СК РФ.

По предварительной информации установлено, что 10 июня четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних, однако избежать наезда не удалось.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Черные страницы ТОФ: взрыв в башне "Адмирала Сенявина" унес жизни 37 человек
Отряды сирийской оппозиции прорвались к Старому городу Ракки
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Апелляционный суд не разморозил антимиграционный указ Трампа
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Лидер группы «Любэ» попал в больницу с сердечным приступом
В Турции установлены предполагаемые заказчики убийства посла РФ
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь