По факту смерти трех детей на железной дороге в Приморье возбудили уголовное дело

Владивосток, 13 июня, PrimaMedia.

Уголовное дело возбудили по факту смерти трех детей на железной дороге в Приморье. Подростки были сбиты грузовым поездом, во время селфи. Еще одна пострадавшая находится сейчас в реанимации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт ДВСУ на транспорте СК РФ.

По предварительной информации установлено, что 10 июня четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних, однако избежать наезда не удалось.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).