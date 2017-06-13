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03:41 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Турции установили предполагаемых заказчиков убийства Карлова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Прокуратура Турции установила личности пяти предполагаемых заказчиков убийства российского посла Андрея Карлова, сообщила газета Hurriyet Daily News со ссылкой на местные СМИ.

Источник: РИА Новости

Как сообщается, прокуратура предполагает, что один из пяти подозреваемых мог стать заказчиком убийства российского дипломата. Все они проживали в отеле, где произошла трагедия, и могли контактировать с убийцей Мевлютом Алтынташем.

Правоохранители также установили, что Алтынаш за несколько дней до убийства посещал торговый центр неподалеку от отеля, где провел онлайн-разговоры при помощи приложения FaceTime с одним из подозреваемых, а потом встречался с ним в отеле.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма», убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.

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