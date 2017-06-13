Хабаровские врачи: Пострадавшего от удара током мальчика ждет несколько операций
Ребенок остается в реанимации.
Ребенок остается в реанимации.
Мальчик, который в начале июня получил удар током на станции Дормидонтовка в Хабаровском крае,
«Состояние школьника на 8 июня не позволило провести операцию в полной мере. Поэтому сегодня, в четверг и в пятницу его опять прооперируют. Мальчик поступил к нам с тяжелым отеком нижних конечностей
Напомним, 3 июня 10-летний мальчик коснулся контактной сети во время игры на железнодорожных путях и получил ожог 65% поверхности тела.