Хабаровские врачи: Пострадавшего от удара током мальчика ждет несколько операций

Мальчик, который в начале июня получил удар током на станции Дормидонтовка в Хабаровском крае, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В четверг ему сделали операцию, но она будет не последней. Сейчас школьник находится в состоянии медикаментозного сна в краевой больнице № 2, сообщает портал «Губерния».

«Состояние школьника на 8 июня не позволило провести операцию в полной мере. Поэтому сегодня, в четверг и в пятницу его опять прооперируют. Мальчик поступил к нам с тяжелым отеком нижних конечностей из-за сильного ожога. Врачи делают все возможное, чтобы восстановить циркуляцию крови — это первоочередная задача. Так как ожог очень глубокий, каждая перевязка связана с хирургическим вмешательством. Что-либо говорить о сроках пересадки кожи пока рано. В ближайшее время он будет содержаться в палате реанимации, так как там есть специальная кровать для “тяжелых” ожоговых пациентов», — рассказала заместитель главного врача краевой больницы № 2 по медчасти Наталья Гараева.

Напомним, 3 июня 10-летний мальчик коснулся контактной сети во время игры на железнодорожных путях и получил ожог 65% поверхности тела.