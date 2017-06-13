Водитель попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса скончался в больнице

«Тринадцатого июня в 09.15 (03.15 мск) скончался четырнадцатый пострадавший, который находился в реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы. Скончался водитель автобуса», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящий момент в больнице остается одна женщина, она находится в реанимации в тяжелом состоянии, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Ранее сообщалось, что 36 из них получили ранения, 13 человек погибли, двое отказались от госпитализации.